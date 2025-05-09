TZOB Başkanı Bayraktar, Düzce'de Zirai Dondan Etkilenen Fındık Bahçelerini İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Düzce'de İncelemelerde Bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'nin Yığılca ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçeleri yerinde inceledi. Beraberinde Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın ve ilgili heyetle birlikte Sarıkaya köyü'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin Talepleri Dinlendi

Bayraktar, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceledi. Gazetecilere açıklamalar yapan Bayraktar, Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Yığılca'da zararın yüzde 100 mertebesinde olduğunu görüyoruz. Bu durum üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

Fındık Üretimi ve İklim Değişikliği

Fındığın, Türkiye için son derece önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürün. Hem üretim hem de ihracat açısından büyük bir kayba uğramış olmamız üzücü. Doğal afetlerin iklim değişikliğine bağlı her yıl artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Çiftçilik doğaya açık fabrika ve her türlü doğal afete açık bir şekilde üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Arıcılık Faaliyetleri de Tehlikede

Yığılca'daki arıcılık faaliyetlerinin sürdüğüne işaret eden Bayraktar, bu zararların arıcılığı da olumsuz etkileyeceğini kaydetti. "Bal üretimini ve balın kalitesini olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla, arıcılarımızın da mağduriyetini dikkate alarak, arıcılarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Balköy Bal Kooperatifi Ziyareti

Bayraktar, Yığılca Balköy Bal Kooperatifine giderek burada üretilen arı ürünleri hakkında kooperatif başkanı Turgut Ilgın'dan bilgi aldı. Ayrıca, arılık ziyareti gerçekleştirerek arıcı kıyafetleri giyerek kovanları inceledi. Daha sonra, Yığılca Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de zirai dondan etkilenen bahçelerde inceleme yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de zirai dondan etkilenen bahçelerde inceleme yaptı.