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TZOB Başkanı Bayraktar, Konya'daki Kiraz Bahçelerini İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Akşehir ilçesindeki dondan etkilenen kiraz bahçelerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:31
TZOB Başkanı Bayraktar, Konya'daki Kiraz Bahçelerini İnceledi

Bayraktar, Zirai Dondan Etkilenen Kiraz Bahçelerini Ziyaret Etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Akşehir ilçesinde zirai dondan zarar gören kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, Saray Mahallesi'nde, zarar gören bahçeleri gezerek üreticilerle ve yetkililerle bir araya geldi.

Doğal Afetlerin Etkisi

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye’nin son yıllarda doğal afetlerden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Ocak ve Şubat aylarında beklenen yağışların alınmamasıyla birlikte kuraklık tehdidinin baş gösterdiğini ifade ederek, "Mart ayında yaşanan don olayları, özellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki narenciye üretimine büyük zarar verdi. Ancak nisandaki yağışlar, yer altı su kaynakları ve barajlar açısından sevindirici." dedi.

Kiraz ve Diğer Meyve Ağaçlarında Zarar

Bayraktar, zor kış şartlarının ardından meydana gelen don olayının meyve ağaçlarına zarar verdiğini de vurgulayarak, "Akşehir ilçesinde badem, ceviz ve kayısıda yüzde 95, erik, kiraz, şeftali, üzüm ve vişnede yüzde 90, armut, ayva ve elmada yüzde 80, çilekte ise yüzde 60 oranında zarar tespit edilmiş durumda. Buğday, arpa ve şeker pancarı gibi ürünlerde de zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Üreticinin yanında olma zamanıdır." şeklinde konuştu.

Yanında Ziraat Odası Başkanları

Bayraktar'a, Akşehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Küçükpolat ile çevre ilçelerdeki ziraat odası başkanları da eşlik etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Akşehir ilçesinde...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Akşehir ilçesinde...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

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