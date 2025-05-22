TZOB Başkanı Bayraktar Tokat'ta Don Hasarını İnceledi

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar Tokat'ta Don Olayını İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta 11 Nisan'da meydana gelen zirai don olayından etkilenen meyve bahçelerini ziyaret etti. Bayraktar, Kömeç köyü'ndeki meyve bahçelerinde çiftçilerle bir araya gelerek, donun etkileri hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye genelinde yaşanan doğal afetlerin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. "Dün Çorum ve Amasya ilimizi bitirdik. Bahçe ziyaretimizi yaptık. Çiftçilerimizle oda başkanlarımız ile bir araya geldik. Onları dinleme fırsatı bulduk. Bu tarihin en büyük afeti" diyerek don olayının ciddiyetini vurguladı.

Ülkenin 65 ilinde etkili olan don olayının özellikle meyve bahçelerini vurduğunu belirten Bayraktar, "Tokat ilimizde üzüm bağları, şeftali ağaçları, ceviz, erik ve kiraz bahçeleri zarar gördü. Zarar oranı Tokat ilimizde yüzde 70 ila 100 mertebesinde. Bu oran fevkalade yüksek. Üreticimiz mağdur. Çiftçilerimiz bu afet karşısında örgütlerini yanlarında görmek istiyor" dedi.

Bayraktar, ayrıca Tokat Ziraat Odası Başkanı Salih Yıldırım'ı ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüştü ve çiftçilerin yaşadığı problemleri daha iyi anlamaya çalıştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.