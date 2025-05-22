DOLAR
39,02 -0,27%
EURO
44,03 0,04%
ALTIN
4.138,76 -0,46%
BITCOIN
4.348.233,07 -0,38%

TZOB Başkanı Bayraktar Tokat'ta Don Hasarını İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta don olayından etkilenen meyve bahçelerini gezdi ve zarar oranını yüzde 70 ila 100 olarak belirtti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:33
TZOB Başkanı Bayraktar Tokat'ta Don Hasarını İnceledi

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar Tokat'ta Don Olayını İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta 11 Nisan'da meydana gelen zirai don olayından etkilenen meyve bahçelerini ziyaret etti. Bayraktar, Kömeç köyü'ndeki meyve bahçelerinde çiftçilerle bir araya gelerek, donun etkileri hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye genelinde yaşanan doğal afetlerin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. "Dün Çorum ve Amasya ilimizi bitirdik. Bahçe ziyaretimizi yaptık. Çiftçilerimizle oda başkanlarımız ile bir araya geldik. Onları dinleme fırsatı bulduk. Bu tarihin en büyük afeti" diyerek don olayının ciddiyetini vurguladı.

Ülkenin 65 ilinde etkili olan don olayının özellikle meyve bahçelerini vurduğunu belirten Bayraktar, "Tokat ilimizde üzüm bağları, şeftali ağaçları, ceviz, erik ve kiraz bahçeleri zarar gördü. Zarar oranı Tokat ilimizde yüzde 70 ila 100 mertebesinde. Bu oran fevkalade yüksek. Üreticimiz mağdur. Çiftçilerimiz bu afet karşısında örgütlerini yanlarında görmek istiyor" dedi.

Bayraktar, ayrıca Tokat Ziraat Odası Başkanı Salih Yıldırım'ı ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüştü ve çiftçilerin yaşadığı problemleri daha iyi anlamaya çalıştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta dondan etkilenen...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta dondan etkilenen...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş
2
8. Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu
3
Bosna Hersekli Çocuklar YEE'nin Düzenlediği 12. Çocuk Şenliği'nde Buluştu
4
Ombudsman Akarca, Ahlat'ta Gençlerle Bir Araya Geldi
5
Çorum'da Sahte Evrakla Arazi Satışı Girişimi: 4 Kişi Tutuklandı
6
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 15 Temmuz Gazisi İçin Taziye Ziyareti
7
Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'te Muhteşem Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği