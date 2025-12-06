TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’dan Kahta'da taziye ziyareti

Birlik, dayanışma ve taziyede destek vurgusu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Bayraktar’a, Güneydoğu Bölge Temsilcisi ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eyüboğlu, Orta Doğu Bölge Temsilcisi Yunus Kılınç ile Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi oda başkanlarından oluşan heyet eşlik etti.

Delegasyon, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'nın annesi Münevver Turanlı'nın vefatı dolayısıyla Kahta'ya gelerek Turanlı ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, birlik ve camia içinde dayanışma kültürünün önemi üzerinde duruldu. Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, taziye sürecinde gösterilen ilgi ve destekten dolayı TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

