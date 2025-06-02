TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Aksaray'daki Dondan Etkilenen Tarım Alanlarını İnceledi

Bayraktar, Aksaray'da Dondan Etkilenen Tarım Alanlarını İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde zirai dondan etkilenmiş tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Bayraktar, öncelikle Sultanhanı ilçesi Şemşettin mevkisindeki tarım arazilerini gezerek, burada bulunan üreticilerden bilgi aldı.

Üreticilerin Zararları ve Beklentileri

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, bu doğal afetlerin çiftçileri olumsuz etkilediğini vurguladı. Aksaray'ın zirai dondan büyük zarar gördüğüne dikkat çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Eskil bölgesinde 3 bin 500 dekarlık alanda ürünlerimiz zarar görmüş. Pazar günü öğlen saatlerinde gerçekleşen ilk dolu yağışı da yine 3 bin 500 dekar civarındaki bir alanı etkilemiş. Özellikle hububat ve patates ürünlerinde kayıplar yaşanıyor. İkinci dolu afeti ise saat 17.00 civarında bu bölgede gerçekleşmiş olup, 50 bin dekarlık alanı etkilemiştir. Tabii ki üreticilerimiz ciddi manada zarar görmüş durumda."

Bayraktar, Cumhurbaşkanı ile 15 günde iki kez bir araya geldiğini, bölgedeki tüm bilgileri ve çiftçilerin beklentilerini kendileriyle paylaştığını belirtti. Son olarak, dolu afetinden zarar gören üreticilere acil destek gerektiğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.