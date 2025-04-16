TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Sakarya'da Zirai Don Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'da gerçekleştirilen zirai don hasarlarını değerlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Bayraktar, "Üretici maliyetlerini hesaplayacağız ve üreticimize ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bayraktar, Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar ve çiftçilerle birlikte zirai donun etkilediği ayva bahçeleri ve üzüm bağlarını inceledi. Tarımsal üretimle ilgili bilgi alışverişi yaptı.

Üreticilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Bayraktar, iklim değişikliğinin hem dünya genelinde hem de Türkiye'de tarım sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı. Son yıllarda doğal afetlerin sıklığında bir artış yaşandığını ifade eden Bayraktar, "2024'te 1257 afet yaşadık, bu sayı 10 yıl önce 500'dü. Yaşanan olaylar, afetlerin hem sıklığını hem de şiddetini artırdığını gösteriyor" dedi.

Bayraktar, zirai don olayının önümüzdeki yılın üretimine de zarar verebileceğini belirterek, "Son yıllardaki sıcaklık düşmeleri Türkiye'de hiç görülmedi. Sıfırın altında 20 dereceye ulaşan havalar, büyük zararlara yol açtı" diye konuştu.

Sakarya genelinde, başta Pamukova ve Geyve'de olmak üzere ayva, üzüm ve şeftali gibi ürünlerde %90'a varan hasar meydana geldiğini belirten Bayraktar, "Bu durum, önümüzdeki yıl da verim kaybına neden olabilir ve çiftçilerin emeği bir gecede yok olmuştur" dedi.

Bayraktar, çiftçilerin borçlarının faizsiz ve uzun vadeli olarak yapılandırılması gerektiğini söyleyerek, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)'nın hasar tespitlerinde adaletli olması için çağrıda bulundu. İlgili bakanlıklarla görüşerek üreticilere nakit desteği ve kredi imkanları sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Afetin 10 Nisan'da başladığını ve 4 gün sürdüğünü anımsatan Bayraktar, "65 ilde maalesef hasar ve don zararı mevcut, bu sayı belki de artacak. Çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu. Pamukova'da Kaymakam, Belediye Başkanı ve çiftçilerle görüşerek, zarar gören üzüm bağlarını inceledi.

Bayraktar, çiftçilerin taleplerini dinleyerek, sorularını yanıtladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde inceleme yaptı. Ağaçlarda açan çiçeklerin içindeki özün zirai don nedeniyle yandığı tespit edildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde inceleme yaptı. Ağaçlarda açan çiçeklerin içindeki özün zirai don nedeniyle yandığı tespit edildi.