UAEA 69. Genel Konferansı: Türkiye'nin Nükleer Enerji Yol Haritası Tanıtıldı

UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası ve yenilikçi uygulamaları tanıtıldı; SMR ve sektörel uygulamalar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:47
Etkinlik ve katılımcılar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden UAEA 69. Genel Konferansı kapsamında Türkiye, nükleer enerji yol haritası ile ülkedeki nükleer teknolojinin yenilikçi uygulamalarını iki ayrı etkinlikte tanıttı.

Etkinliklere, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsiliciliği'nde Elçi Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli ile bu alanda faaliyet yürüten kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sabah oturumu: yol harita ve projeler

Öğleden önce düzenlenen oturumda, Türkiye'nin nükleer tarihçesinden güncel projelerin durumuna kadar geniş bir yelpaze ele alındı. Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) faaliyetleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Sunumlarda, Türkiye'nin nükleer yolculuğunun küçük modüler reaktörlerle (SMR) yeni ve belirleyici bir aşamaya girdiği vurgulandı. Türkiye'nin temiz, güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerji üretmeyi hedeflediği, programın güvenlik, emniyet ve sürdürülebilirlik standartlarında en iyi model olmasını sağlamak için başta UAEA olmak üzere uluslararası kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışılacağı belirtildi. Ayrıca ülkenin küresel iklim hedeflerine katkıda bulunma niyeti tekrarlandı.

Öğleden sonra: yenilikçi ve sektörel uygulamalar

Öğleden sonra gerçekleştirilen etkinlikte ise Türkiye'de nükleer teknolojinin sağlık, tarım, endüstri gibi geleneksel elektrik üretiminin ötesindeki uygulamalarına odaklanıldı. Türkiye'nin farklı sektörlerde nükleer gelişmelerden yararlanma kapasitesi hakkında örnek uygulamalar paylaşıldı.

Panelde, nükleer inovasyon ve araştırmanın küresel sürdürülebilirlik sorunlarının çözümündeki rolüne dikkat çekildi ve nükleer teknolojinin sağlık hizmetleri, tarımsal verimlilik ile endüstriyel proseslerdeki katkılarına vurgu yapıldı.

