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UAEA Başkanı Grossi, İran'daki Nükleer Tesisleri İnceledi

UAEA Başkanı Grossi, İran'daki Fordo ve Natanz nükleer tesislerini ziyaret ederek önemli görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:29
UAEA Başkanı Grossi, İran'daki Nükleer Tesisleri İnceledi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'daki önemli nükleer tesislerini ziyaret etti. Bu ziyaret, Grossi'nin İran'ın nükleer programına dair önemli bilgiler edinmesine olanak sağladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, UAEA Başkanı Grossi, İran ziyaretinde Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile kıymetli görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından ülkenin en büyük iki uranyum zenginleştirme merkezine ziyaret yaptı.

Kum kentindeki Fordo Şehid Alimuhammedi ve İsfahan'daki Natanz Şehid Ahmedi Ruşen nükleer tesislerini gezen Grossi'ye, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi eşlik etti. Bu ziyaret, İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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