UAEA Başkanı Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ni Ziyaret Edecek

UAEA Başkanı Grossi'den Kritik Ziyaret

Uluslararası Askeri Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın Kursk Nükleer Güç Santralini ziyaret etme kararı aldı. Ziyaret, geçtiğimiz hafta santrale yönelik meydana gelen bir saldırı girişimi sonrası gerçekleştirilecek.

Heyet ile Birlikte Yapılacak İncelemeler

UAEA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Grossi’nin de katılımıyla bir heyet yarın Rusya'ya gidecek. Grossi, nükleer güvenliğin önemine vurgu yaparak, "Kursk Nükleer Güç Santrali’ndeki durumu gözlemlemek için buradayız" dedi.

Nükleer Güvenlik Öncelikli Hedef

Grossi, nükleer tesislerdeki güvenliğin şartlarının hiçbir zaman tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtti. "Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için sorumlu bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu nedenle, UAEA'nın santralde yapacağı incelemeler önemli." şeklinde konuştu.

Son Gelişmeler ve Hedefler

Ayrıca, UAEA 22 Ağustos’ta Kursk Nükleer Güç Santrali çevresinde tespit edilen İnsansız Hava Araçları (İHA) kalıntılarını duyurmuştu. Grossi, "Durumu yerinde değerlendirerek, güvenli koşulları daha iyi anlayabilmek için gerekli adımlar üzerinde istişare edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.