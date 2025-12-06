UAEA: Çernobil'in NSC kalkanı temel güvenlik işlevini kaybetti

UAEA, Şubat'taki insansız hava aracı saldırısının Çernobil'deki Yeni Güvenli Sınırlandırma (NSC) kalkanında hasara yol açtığını ve temel güvenlik işlevlerinin kaybedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:18
Şubat saldırısı çatıda yangına yol açtı; kapsamlı restorasyon gerekiyor

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santralinde 1986'daki faciadan kalan radyoaktif maddeleri tutmak için inşa edilen koruyucu kalkanın, Şubat ayında gerçekleşen insansız hava aracı saldırısının neden olduğu hasar sonucu temel güvenlik işlevini yerine getiremediğini açıkladı.

UAEA ekibi, geçtiğimiz hafta Çernobil'deki Yeni Güvenli Sınırlandırma (NSC) sisteminin kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesini tamamladı. Değerlendirmede, saldırının reaktör çevresindeki devasa çelik yapının koruyucu kaplamasında büyük bir yangına yol açtığı ve bunun NSC'nin sınırlama kabiliyetini zayıflattığı belirtildi.

Heyetin raporunda NSC'nin temel güvenlik işlevlerini kaybettiği vurgulanırken, yük taşıyan yapılarda veya izleme sistemlerinde kalıcı bir hasar tespit edilmediği kaydedildi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi yaptığı açıklamada: "Çatıda geçici onarım yapıldı, ancak daha fazla bozulmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için zamanında ve kapsamlı bir restorasyon şart. UAEA, Çernobil sahasında nükleer güvenliğin ve emniyetin tam olarak yeniden sağlanması çabalarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu; Rusya ise iddiaları reddetti. UAEA'nın Şubat ayında yaptığı açıklamada ise radyasyon seviyelerinin normal ve istikrarlı kaldığı, herhangi bir radyasyon sızıntısına dair bildirim olmadığı belirtilmişti.

