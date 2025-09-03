DOLAR
UAEA Raporu: İran, İsrail Saldırısı Öncesi Zenginleştirilmiş Uranyum Stokunu Artırdı

UAEA'nın gizli raporu, İran'ın İsrail'in 13 Haziran saldırısı öncesi yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş 440,9 kg uranyum stokunu artırdığını ve denetimlerde tıkanma olduğunu bildiriyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:29
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gizli raporuna göre, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılardan önce İran, silah yapımına yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırdı. Rapor, UAEA'nın üye ülkelerle paylaştığı belgeler arasında yer alıyor ve Associated Press (AP) tarafından da incelendi.

Raporun temel bulguları

Raporda, 13 Haziran itibarıyla İran'ın yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş 440,9 kilogram uranyumu stokladığı, bunun Ajansın mayıs ayındaki son raporuna göre 32,3 kilogram artış gösterdiği belirtildi.

Ajans, bu verilerin "İran tarafından sağlanan bilgiler, 17 Mayıs ila 12 Haziran arasındaki UAEA doğrulamaları ve ilgili tesislerin geçmiş çalışmalarına dayanan tahminlere" dayandığını kaydetti.

Denetimler ve diplomatik tıkanma

Rapor ayrıca, İran ile UAEA'nın, İsrail ve ABD'nin bombardımanından etkilenen tesislerin denetimlerinin yeniden başlatılması konusunda bir anlaşmaya varamadığını aktardı. Saldırılar sırasında Ajans müfettişlerinin İran'dan çekilmesinin "genel güvenlik durumu göz önüne alındığında gerekli olduğu" ifade edildi.

Tahran'ın UAEA ile işbirliğini kesme kararının derin bir üzüntü kaynağı olduğuna dikkat çekilen raporda, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi şu değerlendirmeyi yaptı: "Ajansın denetimlerinin tam olarak yeniden başlamasını sağlayacak teknik düzenlemelerin gecikmeden tamamlanması gerekiyor."

Olası nükleer kapasite

UAEA'ya göre, yüzde 60 zenginleştirilmiş 42 kilogram uranyumun en az yüzde 90 saflıkta zenginleştirilmesi, teorik olarak 1 nükleer bomba üretebilme imkanı sağlıyor.

İsrail, nükleer silah üretmekle suçladığı İran'ın pek çok kentindeki nükleer tesislere Haziran ayında saldırılar düzenlemişti.

