Uçak ambulans Van'dan Ankara'ya 11 yaşındaki PAN hastasını taşıdı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Hacettepe'ye güvenli sevk

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 11 yaşındaki M.Ö., ileri tetkik ve tedavi gereği Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, PAN (Poliarteritis Nodoza) tanısı bulunan ve entübe durumda olan M.Ö., doktorların değerlendirmesi sonrası uzman müdahalesi için nakledildi.

Sevk işlemleri, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hazırlandı. Hasta, sağlık ekiplerinin refakatinde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştırıldı.

SAHOM koordinasyonunda gerçekleştirilen nakilde uçak ambulansın havalimanına iniş yaptığı saat 17.00 olarak bildirildi. M.Ö., planlandığı şekilde Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne güvenli şekilde sevk edildi.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDEN ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE ACİL TEDAVİ AMACIYLA UÇAK AMBULANS İLE BİR HASTA SEVKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.