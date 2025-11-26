Uçak ambulans Van'dan Ankara'ya 11 yaşındaki PAN hastasını taşıdı

Van'da PAN tanısı konulan entübe 11 yaşındaki M.Ö., uçak ambulansla ileri tetkik ve tedavi için Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:39
Uçak ambulans Van'dan Ankara'ya 11 yaşındaki PAN hastasını taşıdı

Uçak ambulans Van'dan Ankara'ya 11 yaşındaki PAN hastasını taşıdı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Hacettepe'ye güvenli sevk

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 11 yaşındaki M.Ö., ileri tetkik ve tedavi gereği Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, PAN (Poliarteritis Nodoza) tanısı bulunan ve entübe durumda olan M.Ö., doktorların değerlendirmesi sonrası uzman müdahalesi için nakledildi.

Sevk işlemleri, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hazırlandı. Hasta, sağlık ekiplerinin refakatinde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştırıldı.

SAHOM koordinasyonunda gerçekleştirilen nakilde uçak ambulansın havalimanına iniş yaptığı saat 17.00 olarak bildirildi. M.Ö., planlandığı şekilde Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne güvenli şekilde sevk edildi.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDEN ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE ACİL TEDAVİ...

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDEN ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE ACİL TEDAVİ AMACIYLA UÇAK AMBULANS İLE BİR HASTA SEVKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

