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UCM Başsavcısı, İsrail'in Tutuklama İtirazını Reddetti

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail'in liderleri hakkında verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazın reddedilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:33
UCM Başsavcısı, İsrail'in Tutuklama İtirazını Reddetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazın reddedilmesini talep etti.

UCM'nin resmi internet sitesinde yer alan beyana göre, İsrail'in 27 Kasım'da UCM Temyiz Dairesi'ne yaptığı başvuru, mahkemenin yargı yetkisine ilişkin bir karar olmaması nedeniyle temyiz niteliği taşımadığı ifade edildi.

Beyan ayrıca, İsrail'in aynı anda hem doğrudan temyiz başvurusu hem de Ön Yargılama Dairesi'ne itiraz izni talebinde bulunduğunu kaydederek, tutuklama kararlarının askıya alınması talebinin de reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

UCM Savcılığı, İsrail’in itiraz dayanağının bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediğini belirterek, İsrail’in talebinin reddedilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, İsrail, UCM'nin Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar" nedeniyle verdiği tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu. UCM, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle tutuklama kararını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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