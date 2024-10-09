UCM'den Almanya ve İsrail Destekçilerine 'Filistin Devleti' Talimatı

UCM'den Önemli İstek

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Almanya ve İsrail destekçisi kuruluşlardan hukuki beyanlarında "Filistin" yerine "Filistin Devleti" ibaresini kullanmalarını talep etti.

STK'lar Açıklama Yaptı

Almanya ve İsrail yanlısı bazı sivil toplum kuruluşları, UCM'nin kendilerinden "Filistin" yerine "Filistin Devleti" terimini benimsemelerini istediğini duyurdu. Bu durum, mahkeme sürecine önemli katkılar sağlayabilir.

Mahkeme Süreci ve Gelişmeler

UCM'deki Filistin araştırmasına yönelik yazılı beyanda bulunan kurumlar arasında ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Prof. Dr. David Chilstein, İsrailli avukat Yael Vias Gvirsman ile Kudüs Adalet Enstitüsü, Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi (ECLJ) ve diğer gruplar yer alıyor. Bu isimler, "Filistin" ibaresini "Filistin Devleti" olarak düzelterek mahkemeye yeniden sunduklarını bildirdi.

Filistin'in UCM Üyeliği

Taraf devletler konseyi, 2 Ocak 2015'te BM Genel Sekreterine, Filistin Devleti'nin UCM'ye katılım belgesini sunmasıyla, Filistin'i üye devlet olarak kabul etti. Son dönemde, 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi.

Filistin Soruşturması Süreci

UCM Savcılığı, Filistin Devleti'nin yargı yetkisini kabul etmesiyle 1 Ocak 2015'te Filistin'deki duruma yönelik ön incelemeleri başlattı. Resmi soruşturma ise 3 Mart 2021'de açıldı.

Son olarak, 20 Mayıs 2024'te UCM Savcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Hamas liderleri hakkında savaş suçları iddiasıyla tutuklama talebinde bulundu. Ancak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatı nedeniyle 9 Ağustos 2024'te davanın düşürülmesi kararlaştırıldı.