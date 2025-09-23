UCM, Duterte Hakkındaki İddianamedeki İnsanlığa Karşı Suçları Açıkladı

UCM, Duterte'ye yönelik iddianamede yer alan üç ayrı insanlığa karşı suçlamayı açıkladı; 2011–2019 döneminde en az 76 kişinin öldürülmesi iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:44
UCM, Duterte Hakkındaki İddianamedeki İnsanlığa Karşı Suçları Açıkladı

UCM, Duterte'ye yönelik iddianamedeki suçları açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye ilişkin, Savcılık Ofisi tarafından hazırlanan iddianamede yer alan kamuoyuna açıklanabilir suçları resmen duyurdu. İddianamede, Duterte'nin hem devlet başkanlığı döneminde hem de daha önce Davao Belediye Başkanı olduğu süreçte işlenen cinayetlerle bağlantılı olduğu öne sürülen üç ayrı suçlama yer alıyor.

İddianamedeki iddialar ve sayısal veriler

Savcılık iddianamesinde, Duterte'nin 1 Kasım 2011 - 16 Mart 2019 tarihleri arasında dolaylı ya da yardım eden sıfatıyla dahil olduğu 49 farklı olayda en az 76 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu olduğunun ileri sürüldüğünü belirtiyor. Savcılık, ayrıca Duterte hakkında öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanma talep ediyor ve eski devlet başkanının "uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları dahil sözde suçlulara karşı" şiddet içeren eylemler için talimat verdiği ve yetki tanıdığı iddiasında bulunuyor.

Üç ayrı suçlama

İddianameye göre ilk suçlama, 2013-2016 yıllarında Davao belediye başkanı olduğu dönemde 19 kişinin öldürülmesini kapsıyor. İkinci suçlama, devlet başkanlığı döneminin erken safhası olan 2016-2017 yıllarında "yüksek profil hedef" olarak belirlenen 14 kişinin öldürülmesine ilişkin. Üçüncü iddia ise 2016-2018 yıllarında ülkenin en küçük siyasi ve idari birimi olan "Barangay" operasyonları kapsamında 43 kişinin öldürülmesi ve 2 kişinin öldürülmeye teşebbüs edilmesini içeriyor.

UCM süreci ve Filipinler'in tutumu

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016-2022 dönemindeki "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlara ilişkin olarak Eylül 2021'de soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Ancak yılın ilerleyen döneminde Filipinler, aynı iddiaları incelediğini ve UCM'nin son merci olmadığı gerekçesiyle soruşturmanın askıya alınması yönünde savunma öne sürmüştü. Buna ek olarak Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018 tarihinde Roma Statüsü'nden çekilmişti. UCM ise soruşturmanın devamına 18 Temmuz 2023'te karar verdi.

Duruşma ve tutuklama

Mart ayında Filipinler makamları, UCM'nin çıkardığı tutuklama kararıyla Duterte'yi gözaltına almıştı; eski devlet başkanı halen Hollanda'daki UCM tesisinde tutuluyor. Mahkemenin bugünkü duruşması, Duterte'nin avukatlarının müvekkillerinin yargılanacak durumda olmadığı yönündeki argümanlarının değerlendirilmesi için hakimlere ek süre tanınması amacıyla ertelendi. Filipinler makamları, 80 yaşındaki Duterte'yi UCM'nin tutuklama emri doğrultusunda 12 Mart'ta Mahkemeye teslim etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek