UCM, İsrailli Liderler Hakkında Tutuklama Emri Verdi

İsrail Medyasında UCM Kararının Yankıları

İsrail medyası, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin haberleri geniş bir şekilde ele aldı. Bu gelişme, İsrailli liderlerin artık "uluslararası aranan şüpheliler" konumuna yükseldiğini vurguladı.

Özellikle Haaretz gazetesi, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardığını belirterek mahkeme kararının içeriğinde şu ifadelere yer verdi: "Netanyahu ve Gallant'ın savaş suçları işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunmaktadır."

Diğer bir önemli yayın olan Jerusalem Post, bu durumu "UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı" başlığı ile duyurdu. Haberde, söz konusu tutuklama emrinin, Roma Statüsü'ne taraf 120 ülkeye seyahat edemeyecekleri anlamına geldiği vurgulandı.

Hukuki Etkiler ve Seyahat Kısıtlamaları

The Times of Israel gazetesinde ise UCM'nin tutuklama emri, "büyük bir hukuki bomba" olarak tanımlandı. Bu bağlamda, Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf ülkelere seyahat etmeleri halinde tutuklanabileceklerine dikkat çekildi.

İsrail ve başlıca müttefiki ABD'nin mahkemenin üyesi olmaması dolayısıyla tutuklama emrinin pratik etkilerinin sınırlı olabileceği öne sürüldü. Ancak, bu durumun ateşkes müzakerelerine yönelik çabaları zorlaştıracağı iddia edildi.

UCM'nin Tutuklama Emri Hakkında Detaylar

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını resmi olarak duyurdu. UCM, ayrıca İsrail'in yargı yetkisine ilişkin yaptığı itirazları reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti.

UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024 tarihinde sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.