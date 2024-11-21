DOLAR
34,48 -0,04%
EURO
36,41 -0,19%
ALTIN
2.958,85 -0,82%
BITCOIN
3.353.776,31 -3,21%

UCM, İsrailli Liderler Hakkında Tutuklama Emri Verdi

UCM, Netanyahu ve Gallant'a savaş suçları nedeniyle tutuklama emri vererek, İsrailli liderlerin uluslararası aranan şüpheliler haline geldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:43
UCM, İsrailli Liderler Hakkında Tutuklama Emri Verdi

İsrail Medyasında UCM Kararının Yankıları

İsrail medyası, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin haberleri geniş bir şekilde ele aldı. Bu gelişme, İsrailli liderlerin artık "uluslararası aranan şüpheliler" konumuna yükseldiğini vurguladı.

Özellikle Haaretz gazetesi, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardığını belirterek mahkeme kararının içeriğinde şu ifadelere yer verdi: "Netanyahu ve Gallant'ın savaş suçları işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunmaktadır."

Diğer bir önemli yayın olan Jerusalem Post, bu durumu "UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı" başlığı ile duyurdu. Haberde, söz konusu tutuklama emrinin, Roma Statüsü'ne taraf 120 ülkeye seyahat edemeyecekleri anlamına geldiği vurgulandı.

Hukuki Etkiler ve Seyahat Kısıtlamaları

The Times of Israel gazetesinde ise UCM'nin tutuklama emri, "büyük bir hukuki bomba" olarak tanımlandı. Bu bağlamda, Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf ülkelere seyahat etmeleri halinde tutuklanabileceklerine dikkat çekildi.

İsrail ve başlıca müttefiki ABD'nin mahkemenin üyesi olmaması dolayısıyla tutuklama emrinin pratik etkilerinin sınırlı olabileceği öne sürüldü. Ancak, bu durumun ateşkes müzakerelerine yönelik çabaları zorlaştıracağı iddia edildi.

UCM'nin Tutuklama Emri Hakkında Detaylar

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını resmi olarak duyurdu. UCM, ayrıca İsrail'in yargı yetkisine ilişkin yaptığı itirazları reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti.

UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024 tarihinde sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhan Pamuk'un 'Şeylerin Tesellisi' Sergisi Prag'da Sanatseverlerle Buluştu
2
Hollanda, Netanyahu'yu UCM Kararına Göre Tutuklayacak
3
Mardin'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UCM Kararına Destek: 'Ümit Verici ve Tarihi Bir Adım'
5
İskeçe Azınlık Okulu İçin Bina Sorunu Çözüm Bekliyor
6
İngiliz Milletvekillerinden Hükümete UCM'nin Tutuklama Emirlerini Uygulama Çağrısı
7
Firari Hükümlüyü Takip Eden Polis, 'Ayın Polisi' Seçildi

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar