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UCM, Trump'ın Mahkeme Yetkililerine Yönelik Yaptırım Kararını Kınadı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Trump'ın mahkeme yetkililerine yaptırım kararını kınayarak, bağımsız yargı çalışmalarına zarar verilmesine karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:35
UCM, Trump'ın Mahkeme Yetkililerine Yönelik Yaptırım Kararını Kınadı

UCM, Trump'ın Yaptırım Kararına Tepki Gösterdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkeme yetkililerine yönelik yaptırım kararını şiddetle kınadığını açıkladı. UCM, bu kararın bağımsız ve tarafsız yargı çalışmalarına zarar vermeyi amaçladığını belirtti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "UCM, ABD'nin mahkeme yetkililerine yaptırım uygulamayı, bağımsız ve tarafsız yargı çalışmalarına zarar vermeyi amaçlayan başkanlık kararnamesinin yayımlanmasını kınıyor" ifadesi yer aldı. Ayrıca, açıklamada, "Mahkeme, personelinin yanında sağlam şekilde durmakta ve dünyadaki milyonlarca masum mağdura adalet ve umut sağlamaya devam edeceğini taahhüt etmektedir" denildi.

Açıklamada, 125 üye ülke, sivil toplum ve tüm ulusların, adalet ve temel insan hakları için birlik olmaya davet edildiği vurgulandı. UCM, bu açıklamayı İngilizce, Arapça ve İspanyolca gibi çeşitli dillerde yayımlarken, özel durumlarda İbraniceyi de kullandığı biliniyor.

Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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