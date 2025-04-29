Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Türkiye'deki milyonlarca sürücü için önemli bir gelişme Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, eski tip sürücü belgelerinin son tarihini 31 Temmuz 2025 olarak belirledi. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz sayılacak.

Eski Sürücü Belgeleri İçin Süreç Kısalıyor 2016 yılından önce düzenlenmiş sürücü belgeleri, bu yenilikten etkileniyor. 2025'te bu belgeler geçerliliğini yitirecek ve trafikte sorunlar yaşayabilirsiniz. Hızla Nüfus Müdürlüklerine başvurun! Nüfus Müdürlüğü Randevu Kanalları Açıldı Mümkün olan en kısa sürede eski ehliyetinizi yenilemek için erken davranmakta fayda var. Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü, randevu almak için çeşitli kanallar sunuyor. Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayabilir, randevu.nvi.gov.tr adresinden online randevu alabilir veya e-Devlet üzerinden işlemlerinizi başlatabilirsiniz. 2025 Ehliyet Yenileme Ücretleri Eski ehliyetinizi yeni nesil sürücü belgesi ile değiştirmek için ödemeniz gereken toplam ücret sadece 15 TL. Bu ücret, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na 2 TL ve yetkili bankalara yatırılması gereken 13 TL değerli kağıt bedelinden oluşuyor. Kimlik ve Ehliyette Tek Kart Dönemi Artık hem kimlik kartınızı hem de ehliyetinizi tek bir akıllı kartta buluşturma imkanı sunuluyor. Bu hizmet tamamen ücretsiz olarak sağlanacak. Ancak, öncelikle eski tip ehliyetinizi yukarıda belirtilen 15 TL ücreti ödeyerek yenilemeniz gerekiyor. Sonrasında birleşim işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olacak.