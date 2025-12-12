UFest Çanakkale: Osman Boyraz Gençlerle 'Türkiye Yüzyılı' Ulaştırma Vizyonunu Paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı gençlerle bir araya geldi

Çanakkale'de düzenlenen UFest Çanakkale-Ulaşım Festivali kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz gençlerle bir araya gelerek 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye'nin en kapsamlı ulaşım etkinliklerinden biri olarak planlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Osman Boyraz'a programda Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı eşlik etti. Gerçekleştireceği sunumdan önce konuşma yapan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bugün çok özel ve müstesna bir yerde gençlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade edeyim. En güzel zaman dilimi; en güzel mekanlarda, insanlarla geçirilen bir zaman dilimidir. En güzel mekan Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözünün yazıldığı Kurtuluş Savaşı’nın girizgahı bir milletin küllerinden yeniden doğduğu şehit ve şüheda yurdu Çanakkale ve onun içindeki bir eğitim kampüsü. En güzel insan da Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek, Türkiye’nin yarını bugünden daha da öteye taşıyacak, gerçekten pırıl pırıl gençler. Her iki güzellik bir araya gelince de benim için en güzel zaman dilimi" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Boyraz, 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sonrasında 5 katılımcı gence Doğu Ekspresi bileti hediye edilmesiyle program sona erdi.

