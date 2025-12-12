DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,13%
ALTIN
5.954,09 -1,74%
BITCOIN
3.937.861,02 -0,75%

UFest Çanakkale: Osman Boyraz Gençlerle 'Türkiye Yüzyılı' Ulaştırma Vizyonunu Paylaştı

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, UFest Çanakkale'de 'Türkiye Yüzyılı' ulaştırma vizyonunu gençlerle paylaştı; program saygı duruşu ve Doğu Ekspresi hediye töreniyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:52
UFest Çanakkale: Osman Boyraz Gençlerle 'Türkiye Yüzyılı' Ulaştırma Vizyonunu Paylaştı

UFest Çanakkale: Osman Boyraz Gençlerle 'Türkiye Yüzyılı' Ulaştırma Vizyonunu Paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı gençlerle bir araya geldi

Çanakkale'de düzenlenen UFest Çanakkale-Ulaşım Festivali kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz gençlerle bir araya gelerek 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye'nin en kapsamlı ulaşım etkinliklerinden biri olarak planlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Osman Boyraz'a programda Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı eşlik etti. Gerçekleştireceği sunumdan önce konuşma yapan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bugün çok özel ve müstesna bir yerde gençlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade edeyim. En güzel zaman dilimi; en güzel mekanlarda, insanlarla geçirilen bir zaman dilimidir. En güzel mekan Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözünün yazıldığı Kurtuluş Savaşı’nın girizgahı bir milletin küllerinden yeniden doğduğu şehit ve şüheda yurdu Çanakkale ve onun içindeki bir eğitim kampüsü. En güzel insan da Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek, Türkiye’nin yarını bugünden daha da öteye taşıyacak, gerçekten pırıl pırıl gençler. Her iki güzellik bir araya gelince de benim için en güzel zaman dilimi" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Boyraz, 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sonrasında 5 katılımcı gence Doğu Ekspresi bileti hediye edilmesiyle program sona erdi.

UFEST ÇANAKKALE-ULAŞIM FESTİVALİ'NDE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ GENÇLERLE...

UFEST ÇANAKKALE-ULAŞIM FESTİVALİ'NDE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ GENÇLERLE BİR ARAYA GELEREK TÜRKİYE YÜZYILI'NDA ULAŞTIRMA VİZYONU' BAŞLIKLI SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ.

UFEST ÇANAKKALE-ULAŞIM FESTİVALİ YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri
2
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
3
Bartın'da 78 Yaşındaki Zehra Günay Çalılıktan Kurtarıldı
4
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
5
Aydın Köşk'te Otobüs Bagajında 400 Litre Etiketsiz Yağ Ele Geçirildi
6
Yozgat Belediye Meclisi'nde 'Yalancı' Tartışması Gerginliğe Dönüştü
7
Kastamonu'da büfe işletmecisi müdür yardımcısını darp etti: Tutuklandı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?