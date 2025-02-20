Uganda'da Ebola Tedavisi Gören 8 Kişi Taburcu Edildi

Ebola virüsü tedavisi gören 8 kişi Uganda'da taburcu edildi. Sağlık Bakanı, damgalama yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:28
Uganda'da Ebola Tedavisi Gören 8 Kişi Taburcu Edildi

Uganda'da Ebola Tedavi Süreci İyileşmelerle Devam Ediyor

Uganda’da Ebola virüsünün Sudan türü nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan 8 kişinin test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından ihtiyaç duydukları bakım süreci sona erdi ve taburcu edildikleri bildirildi.

Birleşik Krallık’ın haber kaynağı BBC’ye göre, Uganda Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng Ocero, bu 8 hastanın taburcu edildiğini doğruladı. Ocero, taburcu olan kişilerin toplumda damgalanmaması gerektiğine dikkat çekerek, ailelerini ve yakınlarını “normal bir şekilde karşılamaya” ve “onlarla etkileşime girmeye” çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan açıklamada, hastaların iyileşmesinin salgını kontrol altına alma çabalarında önemli bir adım olduğu vurgulandı. DSÖ, Ebola virüsünün Sudan türündeki vakaların %40'ının ölüm ile sonuçlandığını belirtirken, Uganda’daki mevcut durumda ölüm oranlarının daha düşük olduğunu kaydetti.

Uganda’da Ebola salgını ilan edildikten bu yana yalnızca 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi enfekte oldu ve 265 kişi temasta bulunmaları sebebiyle karantinaya alındı.

Önceki Salgında Yüksek Ölüm Oranı

Uganda’nın Eylül 2022’de yaşadığı önceki Ebola salgını ise son vakanın görülmesinden 42 gün sonra, 11 Ocak 2023’te sona ermişti. Bu salgında toplam 155 vaka tespit edilmiş ve bunlardan 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Ebola virüsü, 1976 yılında Sudan’ın Nzara şehri ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ilk kez ortaya çıkmıştı. 2013 yılında Batı Afrika’da yayılan Ebola, 2014-2017 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone’de toplam 30 bin kişinin virüsü kapmasına neden olmuş, bu süreçte 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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