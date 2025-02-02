Uganda'da M Çiçeği Virüsü Salgınına Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Uganda'nın başkenti Kampala, M çiçeği virüsü (Mpox) salgınıyla mücadele kapsamında yüksek risk grupları ve sağlık çalışanları için aşılamaya başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) tarafından bağışlanan 2 bin doz aşı, ilk etapta bin kişiye uygulanmaya başlandı.

Uganda Sağlık Bakanlığı, açıklamasında Aralık 2024'te düzenlenecek festivaller öncesinde M çiçeği virüsü vakalarında artış yaşandığını vurguladı. Şu ana kadar 2 bin 462 M çiçeği vakası tespit edilirken, 16 kişinin bu salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlar gibi fareler ve sincaplar veya enfekte bireylerden bulaşabilmektedir. Bu virüs, vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı eşyalarla temas etmek ve vücut sıvılarıyla irtibat kurmakla yayılmaktadır.

Virüsün belirtileri, bulaşma sonrası 5 ila 21 gün içerisinde ortaya çıkabiliyor. Yüksek ateş, baş ve sırt ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar, en yaygın semptomlar arasında yer almaktadır.