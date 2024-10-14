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Uganda ile Türk Şirketi Arasında 3 Milyar Dolarlık Demir Yolu Projesi İmzalandı

Uganda ve Türk müteahhit Yapı Merkezi arasında Doğu Hattı Demir Yolu Projesi için 3 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:36
Uganda ile Türk Şirketi Arasında 3 Milyar Dolarlık Demir Yolu Projesi İmzalandı

Uganda ile Türk Şirketi Arasında Büyük Bir Proje

Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi, Uganda hükümetiyle Doğu Hattı Demir Yolu Projesi için yaklaşık 3 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu önemli proje Uganda'nın başkenti Kampala'da gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu.

Projenin Detayları

Uzunluğu 273 kilometre olan demir yolu hattı, Uganda'yı Kenya ile birleştirerek ülkenin Hint Okyanusu'na açılan Mombasa Limanı'na bağlantısını sağlayacak. Proje, Kasım ayında inşaatına başlanması planlanıyor ve tamamlanması 48 ay sürecek.

Yetkililerin Açıklamaları

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu, projenin Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendiği en büyük projelerden biri olduğunu ifade ederek, "Bu projeyi üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Uganda Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala ise, projenin Uganda'nın ulaşım tarihinde önemli bir girişim olacağını vurgulayarak, "Bu projeyi Yapı Merkezi ile işbirliği içinde yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Projenin Etkileri

Projenin bölgesel ticaret ve ekonomik entegrasyonu artırması bekleniyor. Hatta yer alacak 2 büyük, 4 orta istasyon ve 3 yük terminali ile yıllık 25 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

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