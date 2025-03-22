UID Belçika’da İftar Programı Düzenledi

UID Belçika, Brüksel'de düzenlediği iftar programıyla Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı. Siyasetçiler ve iş insanları buluştu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 01:04
UID Belçika’da İftar Programı Düzenledi

UID Belçika'dan Ramazan'a Özel İftar Programı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, başkent Brüksel'de iftar programı düzenleyerek bir araya geldi. Programa, UID Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar, UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve AK Parti Grup Başkanvekili ile Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu gibi önemli isimler katıldı.

Yusuf Taşpınar: Maneviyatın Önemi

İftar programında konuşan Yusuf Taşpınar, Ramazan ayının paylaşmanın, gönüllere dokunmanın ve manevi derinliğin en güzel şekilde yaşandığı bir dönem olduğunu vurguladı. Taşpınar, 'Dünyanın dört bir yanında Müslümanların oruçlarını huzur içinde tutmasını dilerken, Filistin, Arakan ve Doğu Türkistan gibi bölgelerdeki acılara da dikkat çekmek istiyorum. Dualarımız her zaman onlarla.' sözlerini dile getirdi.

Osman Gökalp: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

UID Genel Sekreteri Osman Gökalp ise Ramazan'ın getirdiği maneviyatın ve paylaşım ruhunun, toplumu bir araya getiren değerler olduğuna dikkat çekti. Gökalp, yurt dışındaki Türk varlığının 60 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da sürdüğünü belirterek, bu durumun büyüklerin başarı hikayesinin bir yansıması olduğunu ifade etti. Zulme uğrayanların sesi olmak ve haklarını savunmak ortak sorumluluğumuzdur.' dedi.

Mehmet Özgür Çakar: Türkiye’nin Mazlumların Yanında Olduğu Mesajı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar ise Ramazan ayının birlik ve beraberlik getiren bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Gazze'deki masum sivillerin yaşadığı zulme dikkat çekerek, 'Türkiye Cumhuriyeti, mazlumların sesine her zaman sahip çıkacaktır.' şeklinde konuştu.

Bahadır Yenişehirlioğlu: Birlik ve Beraberlik Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ramazan ayının en güzel yönlerinden birinin herkesi aynı sofrada buluşturması olduğunu belirtti. 'Tarihin derinliklerinden gelen büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Yurt dışındaki Türk toplumu, Türkiye için bir iftihar kaynağıdır.' diyerek dayanışma ve birlik çağrısında bulundu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, başkent Brüksel'de iftar programı...

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, başkent Brüksel'de iftar programı düzenledi. Programa, UID Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar, UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve gazeteci katıldı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, başkent Brüksel'de iftar programı...

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, başkent Brüksel'de iftar programı düzenledi. Programa, UID Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar, UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve gazeteci katıldı.

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