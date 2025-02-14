UID Genel Başkanı Aslan'dan Türk Vatandaşlarına Seçim Çağrısı

UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türk kökenli Alman vatandaşlarına erken seçimler için sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:08
UID Genel Başkanı Aslan'dan Türk Vatandaşlarına Seçim Çağrısı

UID’den Erken Seçimlerde Sandığa Gitme Çağrısı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türk kökenli Alman vatandaşlarını, Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan erken seçimlere katılmaları konusunda bilgilendirdi.

Aslan, Köln'deki UID Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte dernek temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelerek, Türk kökenli vatandaşların seçimlerde sandığa gitmesinin önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, dernek temsilcilerinin sosyal medya ve basın yoluyla üyelerini oy kullanmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

“Seçimlere kısa süre kaldı, herkes kendi çevresine siyasal katılım çağrısı yapmalı,” diyen Aslan, evlerde siyaseti konuşmanın önemine dikkat çekti. “Türkiye seçimlerinde olduğu gibi, burada da yoğun katılım sağlamalıyız. Bu, hem bizim geleceğimiz hem de çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için oldukça önemli,” şeklinde konuştu.

Aslan, son dönemlerde aşırı sağcı partilerin oy oranlarındaki artışa da değinerek, “Aşırı sağcı partilere karşı bizleri temsil eden partilere destek verirsek, çifte vatandaşlık gibi haklarımızın korunması için mücadele edecekler. Bu, orta ve uzun vadede bize olumlu yansıyacaktır,” dedi.

Ayrıca, Almanya'da yaşayan Türklere 2024 yılında yürürlüğe girecek çifte vatandaşlık yasasından yararlanmaları yönünde de çağrıda bulundu.

Etkinliğe Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, AK Parti Berlin Temsilcisi Zühal Aksoy ve UID yöneticileri de katıldı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Köln'deki UID Genel...

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Köln'deki UID Genel Merkezi'nde dernek temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al (sol 3), Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın (sağ 2) da yer aldı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Köln'deki UID Genel...

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Köln'deki UID Genel Merkezi'nde dernek temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al (sol 3), Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın (sağ 2) da yer aldı.

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