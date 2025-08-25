Ukrayna: 104 İHA'dan 76'sı İmha Edildi — 1 Ölü, 9 Yaralı

Ukrayna Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay saldırı bilançosunu açıkladı

Ukrayna, Rusya ordusu tarafından fırlatılan 104 insansız hava aracından (İHA) 76'sının imha edildiğini bildirdi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin İHA'larla Kursk, Oryol ve Millerovo dahil birçok yönden saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Hava saldırısı, Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin havacılık, uçaksavar füze birlikleri, elektronik harp ve mobil ateş grupları tarafından püskürtüldü." ifadesine yer verildi.

İHA saldırısının Ukrayna'nın kuzey ve doğusunda 19 noktada etkili olduğu; Sumi bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise son 24 saatte 159 çatışma yaşandığını, Rusya ordusunun 1 füze fırlattığını ve 79 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yetkililer, hava savunma unsurlarının operasyonel çabaları sayesinde saldırıların püskürtüldüğünü vurguladı.