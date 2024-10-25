Ukrayna'da Donetsk Bölgesindeki Zor Durum ve Kuzey Koreli Askerlerin Gelişi

Donetsk Bölgesindeki Zorlu Durum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin Donetsk bölgesindeki durumu değerlendirerek, askerlerin mevzileri korumaya devam ettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephe hattı hakkında bilgi aldığını belirtti.

Askeri Mevzilerin Korunması

Zelenskiy, Donetsk'teki zorlu koşullara rağmen, tugayların mevzileri koruma çabalarına devam ettiğini vurguladı. "Tugaylarımız mevzileri koruyor ve işgalciyi yok etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor," şeklinde bir ifade kullandı.

Rusya ve Kuzey Kore İlişkisi

Ukrayna lideri, Rusya’nın Kursk bölgesindeki operasyonlarla ilgili hedeflerini yerine getirdiklerini kaydetti. Ayrıca, Rusya'nın topraklarındaki tampon bölgenin, ülkesini doğudaki savaşın yayılmasından koruduğunu belirtti. Zelenskiy, "Rusya’nın önemli ölçüde kayıp vermesini sağlıyor" dedi.

Kuzey Koreli Askerlerin Muharebe Bölgelerine Gönderilmesi

Zelenskiy, istihbarat raporlarına göre 27-28 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kuzey Kore'den askerleri muharebe bölgelerine göndermeyi planladığını bildirdi. Bu durumun, Rusya tarafından gerilimi artırma amacı taşıdığına dikkat çekti. "Bu, Kazan’da dolaşan dezenformasyonların aksine açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır," dedi.

Uluslararası Tepkiler ve Stratejiler

Ayrıca, Kuzey Kore’nin çatışmalara doğrudan katılımının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın 24 Ekim'de yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, ilk Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini kaydetti.