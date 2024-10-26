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Ukrayna'da Rus Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı

Kiev ve Dnipro'da düzenlenen Rus saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:59
Ukrayna'da Rus Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı

Ukrayna'da Rusya'nın Saldırıları Sonuç Verdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Dnipro şehirlerinde, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın detayları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Hedef Alınan Şehirler

Ukrayna lideri Zelenskiy, gece saatlerinde Rusya'nın Kiev, Dnipro, Sumi, Hmelnitski ve diğer bölgelerde yoğun saldırılar düzenlediğini vurguladı. Dnipro'da önemli bir sağlık kurumu olan Meçnikov Hastanesi ve çevredeki konutların zarar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Üzülerek bildiriyorum ki, biri çocuk olan 3 kişi yaşamını yitirdi" dedi.

Kiev'de Saldırılar Devam Ediyor

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko, aynı gece içerisinde Rusya'nın insansız hava araçlarıyla Kiev'i hedef aldığını duyurdu. Popko, bu saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırılar, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde süregelen çatışmaların bir parçası olarak görülüyor ve ülkede ciddi bir endişeye yol açıyor.

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