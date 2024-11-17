Ukrayna'da Rusya'nın En Yoğun Hava Saldırıları Başladı

Rusya, Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırısı Düzenliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesindeki birçok şehre en yoğun hava saldırılarından birini başlattığını duyurdu. Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna şehirlerini hedef aldığı bilgisini paylaştı. "Rusya, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle barışçıl şehirlere, uyuyan sivillere ve kritik altyapılara yönelik en yoğun hava saldırılarından birini başlattı." ifadelerine yer verdi.

Ülke Genelinde Saldırılar Başladı

Rus saldırısının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kısa süre önce telefondan arayanlara bir yanıt olduğunu savunan Sybiha, "Barışa, yatıştırma yoluyla değil güç yoluyla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada da Rus ordusunun ülkenin birçok bölgesine füze ve İHA fırlattığını bildirdi.

Yetkililer, Ukrayna'nın birçok kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, başkent Kiev başta olmak üzere Dnipro, Zaporijya ve Kriviy Rig kentlerinde patlamalar olduğu bilgisini paylaştı. Mıkolayiv kentine düzenlenen İHA saldırısı neticesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Enerji Altyapısına Hedef Alınıyor

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtti. Ülkesinin enerji altyapısına yoğun hava saldırılarının düzenlendiğini aktaran Galuşçenko, "Düşman, Ukrayna genelindeki elektrik üretim ve iletim tesislerine saldırıyor." ifadesini kullandı. Ayrıca, ülkede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerine göre, saldırılar devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.