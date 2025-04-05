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Ukrayna'da Rusya'nın Füze Saldırısında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Kriviy Rig kentine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 18, yaralı sayısı 61'e ulaştı. Başkan Zelenskiy detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 12:47
Ukrayna'da Rusya'nın Füze Saldırısında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Ukrayna'da Faciaya Yol Açan Füze Saldırısı

Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine yönelik olarak Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen füze saldırısının ardından ölü sayısı 18'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 61 olarak bildirildi.

Bölge İdaresi Başkanı'ndan Açıklama

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Saldırıda birçok apartmanın hasar gördüğü bilgisi de paylaşıldı.

İHA ile Yeni Bir Saldırı

Lisak, Rus ordusunun bu gece insansız hava aracı (İHA) ile de kentte bir saldırı düzenlediğini belirtti. Bu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Zelenskiy'den İlk Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig kentini balistik füzelerle hedef aldığı saldırıda başlangıçta 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Saldırının detayları, savaşın etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken, uluslararası toplumda büyük bir üzüntü ile karşılandı.

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