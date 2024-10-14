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Ukrayna'da Rusya'nın Liman Saldırısı: İki Sivil Gemide Hasar

Odessa'daki limana yapılan saldırıda iki sivil gemi hasar gördü, bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:08
Ukrayna'da Rusya'nın Liman Saldırısı: İki Sivil Gemide Hasar

Ukrayna'da Rusya'nın Odessa'ya Yönelik Saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlediği füze saldırısında, iki sivil geminin hasar gördüğü bildirildi. Oleksiy Kuleba, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak bu durumu duyurdu.

Saldırının Ayrıntıları

Kuleba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının bir limana gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve sekiz kişinin yaralandığını aktardı. Ayrıca, Palau bayrağı taşıyan yük gemisi OPTIMA ile Belize bayrağı taşıyan NS Moon adlı gemilerin saldırıdan etkilendiği ifade edildi.

Halen limandaki tahıl depoları ve kargo vinçleri gibi altyapılara da zarar verildiği belirtildi. Kuleba, OPTIMA gemisinin birkaç gün önceki bir başka saldırıda da hasar gördüğünü hatırlattı.

Herson Bölgesi'ndeki İHA Saldırısı

Ayrıca, Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde düzenlenen bir başka saldırıda, Rus ordusunun sivil bir araca yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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