DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.242.902,9 0,29%

Ukrayna'da Son 24 Saatte Yaralı ve Ölü Sayısı Artıyor

Ukrayna, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:03
Ukrayna'da Son 24 Saatte Yaralı ve Ölü Sayısı Artıyor

Ukrayna'da Saldırılar Devam Ediyor

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda toplamda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 33 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sumi'deki Hastane Hedef Alındı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Sumi şehrindeki bir hastaneye iki ayrı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılarda bir polis memurunun yanı sıra 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Ayrıca, hastanede büyük hasar oluştuğu ve hastaların güvenli bir şekilde tahliye edildiği bilgisi de verildi.

Donetsk Bölgesi'nde Durum Kötü

Donetsk Bölgesi İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, Rus ordusunun bölgeye düzenlediği 26 saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını ve çok sayıda yapı ile altyapıya zarar verildiğini belirtti.

Herson ve Dnipropetrovsk'a Saldırılar

Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin, Herson şehri ve çevresindeki 21 yerleşim alanının bombalandığını, bir sivilin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını söyled. Sergey Lisak, Dnipropetrovsk'taki saldırılarda 2 sivilin yaralandığını ve birçok ev ile altyapının hasar gördüğünü aktardı.

Askeri Çatışmaların Detayları

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saat içinde 14 tank, 42 zırhlı araç, 55 top, 4 çok namlulu roketatar, 62 insansız hava aracı ve 2 seyir füzesi dahil olmak üzere 1470 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna 9 füze, 118 güdümlü bomba ve 74 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Çatışmaların Yoğunlaştığı Bölgeler

Son 24 saat içinde iki ordu arasında 180 çatışma yaşandığı ifade edildi. Rus ordusunun, en çok Pokrovsk ve Kurahovsk bölgelerinde saldırı düzenlendiği ve Çernigiv ile Sumi bölgesinde havadan aktif saldırıların yapıldığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Çin Kıtalar Arası Balistik Füze Testiyle Küresel Güç Dengesini Yeniden Hatırlattı
3
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu
4
Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek
5
Lübnan'da Hastaneler Tahliye Ediliyor: Kriz Derinleşiyor
6
Galatasaray'da Karaborsa Bilet Satışı İddialarına Soruşturma
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 41.586'ya Yükseldi

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor