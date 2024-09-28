Ukrayna'da Son 24 Saatte Yaralı ve Ölü Sayısı Artıyor

Ukrayna'da Saldırılar Devam Ediyor

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda toplamda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 33 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sumi'deki Hastane Hedef Alındı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Sumi şehrindeki bir hastaneye iki ayrı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılarda bir polis memurunun yanı sıra 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Ayrıca, hastanede büyük hasar oluştuğu ve hastaların güvenli bir şekilde tahliye edildiği bilgisi de verildi.

Donetsk Bölgesi'nde Durum Kötü

Donetsk Bölgesi İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, Rus ordusunun bölgeye düzenlediği 26 saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını ve çok sayıda yapı ile altyapıya zarar verildiğini belirtti.

Herson ve Dnipropetrovsk'a Saldırılar

Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin, Herson şehri ve çevresindeki 21 yerleşim alanının bombalandığını, bir sivilin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını söyled. Sergey Lisak, Dnipropetrovsk'taki saldırılarda 2 sivilin yaralandığını ve birçok ev ile altyapının hasar gördüğünü aktardı.

Askeri Çatışmaların Detayları

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saat içinde 14 tank, 42 zırhlı araç, 55 top, 4 çok namlulu roketatar, 62 insansız hava aracı ve 2 seyir füzesi dahil olmak üzere 1470 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna 9 füze, 118 güdümlü bomba ve 74 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Çatışmaların Yoğunlaştığı Bölgeler

Son 24 saat içinde iki ordu arasında 180 çatışma yaşandığı ifade edildi. Rus ordusunun, en çok Pokrovsk ve Kurahovsk bölgelerinde saldırı düzenlendiği ve Çernigiv ile Sumi bölgesinde havadan aktif saldırıların yapıldığı belirtiliyor.