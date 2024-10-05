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Ukrayna'da Yeni Nesil Rus İnsansız Hava Aracı Düşürüldü

Ukrayna'nın Konstantinovka kasabasında düşen İHA'nın Rusya'ya ait S-70 Okhotnik-B olduğu iddia edildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:08
Ukrayna'da Yeni Nesil Rus İnsansız Hava Aracı Düşürüldü

Ukrayna'da Düşen İnsansız Hava Aracı Hakkında Yeni İddialar

Ukrayna'nın Konstantinovka kasabasında bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi. Bu İHA'nın, Rusya'ya ait yeni nesil savaş aracı S-70 Okhotnik-B olduğu öne sürüldü.

Donetsk İl İdaresi'nden Açıklama

Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, yaptığı yazılı açıklamada, Konstantinovka'da bulunan bir İHA’nın düşmesi sonucu bazı evlerde yangın çıktığını ve bu nedenle bölgedeki binalarda hasar oluştuğunu aktardı. Filaşkin, olay yerindeki incelemelerin devam ettiğini ve İHA'nın düşme sebebinin araştırıldığını belirtti.

Kazaya İlişkin Spekülasyonlar

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, söz konusu insansız hava aracının düşüşünün dost ateşi sonucu gerçekleşmiş olabileceği iddiaları öne çıkıyor. Ancak Rus ve Ukraynalı yetkililer, düşürülen İHA hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili sosyal medyada, İHA'nın bir uçak tarafından vurularak düşürüldüğüne dair görüntüler paylaşıldı.

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