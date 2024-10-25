Ukrayna'dan Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Girişi İddiası

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine ulaşarak savaş bölgelerine dahil olduğu iddiasında bulundu.

Kuzey Kore Birliklerinin Gelişi

Yapılan yazılı açıklamada, Doğu Rusya'da eğitim gören ilk Kuzey Kore askeri birimlerinin, Rusya-Ukrayna savaşının meydana geldiği bölgeye intikal ettiği belirtildi. Özellikle 23 Ekim 2024 tarihinde bu birliklerin Kursk'da görüldüğü ifade edildi.

Askeri Destek Bilgileri

Ukrayna istihbaratına göre, Kuzey Kore'den Rusya'ya yaklaşık 12 bin askerin göndermiş olduğu, bu birimler arasında 500 subay ve üç general yer aldığı öne sürülüyor.

Askerlerin Donanımı

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore askerlerinin cephanelerinin yanı sıra yatak takımları, kış elbiseleri, ayakkabılar ve hijyenik malzemelerle donatıldığı bilgisi verildi.