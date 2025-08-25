Ukrayna'dan Macaristan'a: Enerji Güvenliğinizi Çeşitlendirin, Rusya'dan Bağımsız Olun

Sybiha'dan Szijjarto'ya sert yanıt

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto'nun Ukrayna'yı ülkenin enerji tedariklerine saldırmakla suçlamasına tepki gösterdi.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Enerji güvenliğiniz kendi elinizdedir. Diğer Avrupa ülkeleri gibi çeşitlendirin ve Rusya'dan bağımsız hale gelin." ifadelerini kullandı.

Sybiha ayrıca "Ukrayna Devlet Başkanı'na (Volodimir Zelenskiy) ne yapması veya ne söylemesi gerektiğini, ne zaman söyleyeceğini sizin belirlemenize gerek yok. O, Macaristan'ın değil, Ukrayna'nın Devlet Başkanı'dır." diyerek Szijjarto'ya yönelik sert eleştirisini sürdürdü.

Peter Szijjarto daha önce, Volodimir Zelenskiy'nin ulusal günleri Macaristan'ı tehdit etmek için kullandığını ve Ukrayna'nın Macaristan'ın enerji tedarikine ciddi saldırılarda bulunduğunu iddia etmişti.

Szijjarto, iddialarını özetlerken "Macaristan'ın hiçbir ilgisi olmayan bir savaş, egemenliğimizin ihlal edilmesini asla haklı gösteremez." şeklinde konuşmuştu.

Taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar, bölgesel enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirmesi konusundaki gerginliği yeniden gündeme taşıdı.