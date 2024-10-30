Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın Güney Afrika Ziyareti

Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın Güney Afrika Resmi Ziyareti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi. Görüşme, ülkenin yürütme başkenti Pretorya'da yapıldı.

Ortak Basın Toplantısı ve Açıklamalar

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bakan Sybiha, "Bakan Lamola'ya, Ukrayna'nın Rusya temsilcilerini ikinci küresel barış zirvesine davet etmeye hazır olduğunu doğrudan teyit ettim." ifadelerini kullandı. Sybiha, Güney Afrika’yı bu barış görüşmesine destek olmaya çağırarak, "Güney Afrika'nın orada olması ve güçlü bir ses çıkarması gerekiyor." dedi.

Barış Süreci Üzerine Müzakereler

Bakan Lamola ise Ukrayna ve Rusya’yı müzakere masasına oturmaya davet etmeye devam ettiklerini belirterek, Ukrayna’nın barış görüşmeleri için harekete geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rusya'nın katılımı olmadan barış müzakerelerinin gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeken Lamola, "Tüm anlaşmazlıkların bu platformda ele alınabileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Geçmiş Barış Zirveleri ve Katılım Sorunu

İsviçre'nin ev sahipliğinde 16 Haziran'da yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'nde Rusya davet edilmedi. 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katıldığı bu zirve, Bürgenstock Bildirisi'nin kabulüyle sona ermişti. Bu bildiri, 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanırken, Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 16 ülke ve kuruluş çekimser kalmıştı.