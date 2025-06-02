Ukrayna Heyetinden İstanbul'da Barış Müzakereleri Açıklamaları

Ukrayna Heyeti İstanbul'da Müzakereleri Değerlendirdi

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, müzakerelerin somut insani sonuçlar elde edebilecek bir noktaya geldiğini vurguladı.

Rusya ile Görüşmelerde Gelişmeler

Kyslytsya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, İstanbul'da yapıcı bir biçimde konsültasyonları sürdürme talimatı aldıklarını açıkladı. Aynı zamanda, Rusya tarafına sundukları yazılı tekliflere cevap beklediklerini ifade etti.

"Bu çerçevede Rusya Federasyonu'ndan henüz bir cevap alamadık. Toplantılarda, tarafımıza sunulan teklifleri görmedik. Bu nedenle bir reaksiyon gösteremiyoruz," diyen Kyslytsya, sürecin ilerleyebilmesi için Moskova'nın sunduğu önerilerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ateşkes Konusunda Gelinen Nokta

Kyslytsya, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın koşulsuz ateşkes teklifi sunduğunu ve kendilerinin de bu teklifi Rusya'ya ilettiğini ifade etti. Ancak, Rusya'nın bu nosyonu reddettiğini ekledi.

ABD'nin müzakerelerde unutulmaması gereken bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Kyslytsya, "ABD'nin bu süreçte yer almaması durumunda Avrupa'da uzun vadeli güvenlikten söz etmek mümkün değil," şeklinde konuştu.

Esir Değişimi Süreci Üzerine Açıklamalar

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vadym Skibitsky, esir değişimi konularında yeni ilerlemeler kaydettiklerini ve önümüzdeki süreçte serbest bırakılacak kişilerle ilgili belirli mühletler oluşturduklarını duyurdu. Skibitsky, esir değişiminin zorlu bir süreç olduğunu ve her bireyin doğrulanması gerektiğine dikkat çekti.

"Kimseyi kaybetmemek için çabalarımıza devam ediyoruz," diyen Skibitsky, esir değişimi üzerine yürütülen çalışmaların önemine değindi.

(Sürecek)

Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov (sol 2), Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya (solda), Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi (ortada), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz (sağ 2) ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi (sağda), Çırağan Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov (sol 2), Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya (solda), Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi (ortada), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz (sağ 2) ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi (sağda), Çırağan Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.