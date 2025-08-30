DOLAR
Ukrayna İHA'ları Krasnodar ve Sızran Rafinerilerini Vurdu

Ukrayna Genelkurmay, İHA'larla Rusya'nın Krasnodar ve Sızran rafinerilerini vurduklarını; Rusya'nın gece boyu geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:52
Ukrayna Genelkurmay: İHA'larla Krasnodar ve Sızran Rafinerileri Vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'nın Krasnodar ve Sızran petrol rafinerilerinin hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, gece düzenlenen saldırıların amacının Rus ordusunun saldırı potansiyeli ile askeri birliklerin yakıt tedarikini zorlaştırmak olduğu belirtildi.

Telegram duyurusunda yer alan ifadeye göre: "Ukrayna ordusunun İnsansız Hava Araçları Kuvvetleri ile Özel Harekat Kuvvetleri birlikleri, diğer ordu unsurlarıyla işbirliği yaparak Krasnodar petrol rafinerisini vurdu."

Haberde, söz konusu rafinerinin yılda toplam 3 milyon petrol ürünü ürettiği ve bu yakıtların Rus Silahlı Kuvvetlerinin ikmalinde kullanıldığı vurgulandı. Rafineride çok sayıda patlama ve yangın meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna İnsansız Hava Araçları Kuvvetleri birliklerinin Rusya'nın Samara bölgesindeki Sızran petrol rafinerisini de birçok kez vurduğu, bu rafinerinin yılda 8,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve bölgede yangın tespit edildiği kaydedildi.

Rus ordusundan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı

Genelkurmayın diğer açıklamasında, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya karşı İHA, hava, kara ve deniz füzeleri kullandığı bildirildi. Saldırılarda Rusya'nın 537 Şahed tipi ve farklı tiplerde İHA kullandığı, ayrıca 8 İskender-M balistik füze ve 37 seyir füzesi fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, hava saldırılarının Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilerek, "İlk verilere göre, savunma sistemleri 548 hava unsurunu imha etti." bilgisi paylaşıldı.

