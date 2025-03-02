Ukrayna, İngiltere ile Silah Üretimi İçin Kredi Anlaşması İmzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere ile önemli bir kredi anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu anlaşmanın sağladığı kaynakla Ukrayna'da silah üretimine yatırım yapılacak.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara birlikte çözüm bulma çabalarını ele aldıklarını belirtti. Savaşın sona ermesi için güvenlik garantileriyle adil bir barış hedeflediklerini ifade etti.

Zelenskiy, Starmer’ın Ukrayna’ya verdiği destek mesajının yanı sıra, yapılan kredi anlaşması sayesinde silah üretiminin arttırılacağını özellikle vurguladı. Anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için mutluluk duyuyoruz."

Paylaşımında yer alan videoda ise iki ülke maliye bakanlarının anlaşmaya görüntülü görüşme yoluyla imza attıkları anlar görülüyor.

Öte yandan, Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyareti sırasında Trump ile yaşadığı tartışma da gündemde. Tartışma sonrası planlanan basın toplantısının iptal edilmesi ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'dan ayrılması dikkat çekti. Trump, Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını savundu. Zelenskiy ise verdiği bir mülakatta, özür dilemesini gerektirecek bir yanlış yaptığını düşünmediğini ifade etti.

Bu olayların ardından, Zelenskiy Pazar günü katılacağı zirve için Londra'ya geldi.