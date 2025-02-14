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Ukrayna, NATO Üyeliği Yolunda Dönülmez Adımlar Atıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:57
Ukrayna, NATO Üyeliği Yolunda Dönülmez Adımlar Atıyor

Ukrayna'nın NATO Üyeliği İçin Hızla İlerliyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın NATO'ya katılımda dönülmez bir yolda ilerlediğini açıkladı. Starmer, bu süreçte İngiltere'nin taahhütlerine bağlı kalacağını vurguladı.

Starmer'dan Zelenskiy ile Önemli Görüşme

Başbakanlık Ofisi'nin 10 Numaradan yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Starmer, İngiltere'nin, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sürece somut destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Müzakere İhtiyacı ve Güvenlik Garantileri

Starmer, Ukrayna olmadan bölgeye dair herhangi bir müzakere sürecinin yapılamayacağını ifade ederek, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine, ek askeri yardımlara ve egemen bir geleceğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

NATO Zirvesi ve Uluslararası Destek

Başbakan Starmer, geçen yıl Washington'daki NATO Zirvesi'nde müttefikler tarafından kabul edilen "Ukrayna'nın NATO'ya katılımda dönüşü olmayan bir yolda ilerlemesi" taahhüdüne bağlılıklarını yineledi. Bu yıl Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılına yaklaşırken, uluslararası birlik ve Ukrayna'ya destek açısından önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendirilmektedir.

Kiev Ziyareti ve Gelecek Planları

Görüşmede ayrıca, Starmer'ın geçen ay gerçekleştirdiği Kiev ziyareti de gündeme geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı ile ilgili planları hakkında Starmer'a bilgi verdi. İki lider, yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar.

ABD'den Farklı Bir Bakış Açısı

Bu bağlamda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise 12 Şubat'ta Brüksel'de Avrupalı mevkidaşlarına, Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını ve bu ülkenin NATO ittifakına katılma arzusunu gözden geçirmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca, ABD askerlerinin barış gücü olarak görev yapmayacağına dikkat çekti.

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