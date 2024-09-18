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Ukrayna'nın İHA Saldırısı: Rusya 54 İHA'yı Düşürdü

Rusya, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği 54 İHA saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Yangınlar ve tahliyeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:10
Ukrayna'nın İHA Saldırısı: Rusya 54 İHA'yı Düşürdü

Ukrayna'nın Gece Yaptığı Saldırıya Yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde 54 insansız hava aracı (İHA) ile Rusya topraklarına saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Saldırının Detayları

Bakanlık, Kiev yönetiminin Rusya Federal topraklarındaki çeşitli hedeflere yönelik bir terör saldırısı girişiminde bulunduğunu belirtti. Rus hava savunma sistemleri, toplam 54 İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Düşürülen İHA’ların sayıları ise şu şekilde rapor edildi: Kursk bölgesinde 27, Bryansk bölgesinde 16, Smolensk bölgesinde 7, Belgorod bölgesinde 3 ve Oryol bölgesinde 1.

Tver Bölgesi'ndeki Durum

Tver Bölgesi yönetimi, Toropets şehrinde düşen İHA'nın enkazının neden olduğu yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali İgor Rudenya, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sistemleri sayesinde yapılan saldırıların engellendiğini açıkladı. Yangın çıkması nedeniyle bölgedeki sivillerin tahliye edildiği ve söndürme çalışmalarının devam etmekte olduğu belirtildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Gece yarısı meydana gelen patlama sonrasında Toropets şehrinde büyük bir yangın çıktığına dair sosyal medyada bazı görüntüler paylaşıldı. Rudenya, tahliye edilen sivillerin geçici barınaklara yerleştirilmesi ve yardım organizasyonu için talimat vermiştir.

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