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Ukrayna'nın Tihoretsk'e İHA Saldırısı: Mühimmat Deposunda Patlama

Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine düzenlediği İHA saldırısında bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. 1200 kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:14
Ukrayna'nın Tihoretsk'e İHA Saldırısı: Mühimmat Deposunda Patlama

Ukrayna'nın İHA Saldırısı ve Patlama Olayı

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırıda, mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklama ve Detaylar

Kondratyev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece saatlerinde Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısının gerçekleştiğini belirtti. Bu saldırı sırasında iki İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ifade etti.

Patlama ve Yangın Olayı: İHA'nın parçalarının düşmesi sonucunda mühimmat deposunda yangın çıktığını ve patlamaların yaşandığını anlatan Vali, olay sonrası itfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiğini bildirdi.

Sivillerin Tahliyesi

Kondratyev, Tihoretsk'ten tahliye edilen siviller hakkında da bilgi vererek, "Tihoretsk'ten toplamda 1200 kişi tahliye edildi. Şu an için yaralı veya ölü bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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