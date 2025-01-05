Ukrayna Ordusu Kursk Bölgesine Yeniden Saldırdı

Ukrayna Ordusu Kursk Bölgesinde Saldırıya Geçti

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesinde birden fazla yönde yeniden saldırıya geçtiği bildirildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, savunma kuvvetlerinin bu bölgede aktif bir şekilde saldırılara devam ettiğini belirtti.

Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, özellikle Rusya'nın bölgedeki durumuna dair endişeleri artırabilir.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya üzerinden, Ukrayna güçlerinin Kursk’a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi paylaştı. Yermak, "Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor," değerlendirmesini yaptı.