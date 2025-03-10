Ukrayna, Rusya ile Karada Ateşkes Kabul Etmeyecek

Ukrayna, Rusya ile müzakerelerde karada ateşkes önerisini reddetti, hava ve deniz ateşkesine açık olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:36
Ukrayna, Rusya ile Karada Ateşkes Kabul Etmeyecek

Ukrayna'dan Karada Ateşkes Reddi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin danışmanlarından Sergey Leşçenko, ülkesinin olası bir ateşkeste hava ve deniz ateşkesine olumlu yaklaşabileceğini, ancak karada ateşkes teklifini kabul etmeyeceğini belirtti.

Televizyon Görüşmesi

Ukrinform ajansının haberine göre, Leşçenko, Ukrayna'da bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede, karada ateşkesin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zaman kazandıracağını düşündüğünü ifade etti. Bu durumun, yaralıların tedavi edilmesi ve Kuzey Kore'den asker toplama gibi amaçlar için kullanılabileceğine dikkat çekti.

Ateşkes Önerileri

Leşçenko, Ukrayna'nın, gökyüzünde ve denizde saldırılara karşı taahhütte bulunmak için öneriler sunduğunu belirtti. Ülkesinin, İHA, füze ve balistik saldırıları önlemek adına bir ateşkesin kabul edilebileceğini açıkça ifade etti.

Enerji Altyapısının Korunması

Leşçenko, ayrıca Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların önlenmesi gerektiğini vurguladı ve Karadeniz’deki inisiyatifin Ukrayna'da olduğunu sözlerine ekledi.

Askeri Kaybın Nedeni

Ukraynalı yetkili, ülkesinin askeri kayıplarının %70'inin İHA saldırılarından kaynaklandığını da belirterek, bu durumun önemine dikkat çekti.

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