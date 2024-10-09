Ukrayna, Rusya'nın İHA Depolama Tesisini Vurdu

Ukrayna Savunma Kuvvetlerinden Önemli Operasyon
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Kuvvetlerinin Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan "Şahed" tipi insansız hava araçlarının (İHA) depolandığı bir tesisi hedef aldığını açıkladı.
Operasyon Detayları
Yapılan açıklamada, Oktyabrskiy yerleşim birimi yakınlarında gerçekleştirilen saldırının, Rusya'nın askeri hedeflerine yönelik operasyonların devam ettiğinin bir göstergesi olduğu belirtildi. Saldırı sonrası, depolama tesisinde yaklaşık 400 adet İHA bulunduğu tespit edildi.
Açıklamada, hedefin tam isabetle vurulduğu ve tesisin çevresinde ikincil patlamaların gözlemlendiği bilgisi yer aldı.
Sonuç ve Etkileri
Ukrayna tarafı, "Şahed" tipi İHA'ların depolandığı bu tesisin imha edilmesinin, Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine ve köylerine yönelik saldırı kapasitesini önemli ölçüde zayıflatacağını değerlendirdi.