DOLAR
34,21 -0,08%
EURO
37,53 -0,44%
ALTIN
2.869,34 0%
BITCOIN
2.069.522,1 -0,1%

Ukrayna, Rusya'nın İHA Depolama Tesisini Vurdu

Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Şahed İHA tesisine saldırı düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:01
Ukrayna, Rusya'nın İHA Depolama Tesisini Vurdu

Ukrayna Savunma Kuvvetlerinden Önemli Operasyon

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Kuvvetlerinin Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan "Şahed" tipi insansız hava araçlarının (İHA) depolandığı bir tesisi hedef aldığını açıkladı.

Operasyon Detayları

Yapılan açıklamada, Oktyabrskiy yerleşim birimi yakınlarında gerçekleştirilen saldırının, Rusya'nın askeri hedeflerine yönelik operasyonların devam ettiğinin bir göstergesi olduğu belirtildi. Saldırı sonrası, depolama tesisinde yaklaşık 400 adet İHA bulunduğu tespit edildi.

Açıklamada, hedefin tam isabetle vurulduğu ve tesisin çevresinde ikincil patlamaların gözlemlendiği bilgisi yer aldı.

Sonuç ve Etkileri

Ukrayna tarafı, "Şahed" tipi İHA'ların depolandığı bu tesisin imha edilmesinin, Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine ve köylerine yönelik saldırı kapasitesini önemli ölçüde zayıflatacağını değerlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024
2
Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor: 3. Duruşma Sonrası Gelişmeler
3
Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Hakkında Hapis Kararı
5
İslami Kuruluşlardan Gazze İçin Seferberlik Çağrısı
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Cami ve Filistinlilere Yönelik Saldırıları
7
Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak