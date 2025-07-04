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Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e 539 İHA ve 11 Füze Saldırısı

Ukrayna, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 539 İHA ve 11 füzeyle 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 10:17
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e 539 İHA ve 11 Füze Saldırısı

Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırısı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'e 539 insansız hava aracı (İHA) ve 11 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, Rusların farklı tiplerdeki füzelerle gerçekleştirdiği bu saldırının ana hedefinin Kiev olduğu vurgulandı.

Başkentte Yaralanmalar ve Hasar

Ukrayna hava kuvvetleri, saldırı sırasında 2 füzeyi imha edebildi. Ayrıca, 476 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırıda 23 kişinin yaralandığını ve bunlardan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Saldırıda 5 ambulansın da hasar gördüğü öğrenildi.

Uluslararası Tepkiler ve Çözüm Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev'de tamamen korkunç bir geceydi. Şimdiye kadar en kötü olanlardan biri," ifadesini kullandı. Sybiha, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, saldırının bilerek yapıldığını belirterek, "Barışa ulaşmak için harekete geçin," çağrısında bulundu. Ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması ve Ukrayna'ya silah desteğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu gelişmeler, dünya genelinde dikkatleri kriz bölgelerine çekmeye devam ediyor. Barışın sağlanması için bütün tarafların atması gereken adımlar olduğu gerçeği bir kez daha gündeme gelmiş durumda.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'e 539 insansız hava aracı (İHA) ve 11...

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'e 539 insansız hava aracı (İHA) ve 11 füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. 23 kişinin yaralandığı saldırının ardından birçok bina ve altyapı zarar gördü. Siviller bölgeden uzaklaştırıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'e 539 insansız hava aracı (İHA) ve 11...

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'e 539 insansız hava aracı (İHA) ve 11 füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. 23 kişinin yaralandığı saldırının ardından birçok bina ve altyapı zarar gördü. Siviller bölgeden uzaklaştırıldı.

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