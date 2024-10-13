DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.143.815,64 0,72%

Ukrayna, Silah Yardımında Hızlanma Talep Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırılar için ortak ülkelerden hızlı silah yardımı istedi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:36
Ukrayna, Silah Yardımında Hızlanma Talep Ediyor

Ukrayna, Silah Yardımını Hızlandırma Çağrısında Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkedeki güvenliği artırmak amacıyla uluslararası ortaklarına silah yardımında daha hızlı hareket etmeleri yönünde bir çağrı yaptı.

Rus Saldırılarına Karşı Acil Önlem Alınmalı

Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava ve füze saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz hafta içinde, farklı bölgelerde yaklaşık 900 güdümlü bombanın yanı sıra 40’tan fazla füze ve 400’e yakın insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Zelenskiy, "Hiçbir millet bu tür zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda kalmamalıdır." şeklinde konuştu.

Ortakların Gücü ve Hızlı Destek İhtiyacı

Ayrıca, Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve uzun menzilli silah kullanma imkanlarının artırılması için ortak ülkelerin yeterli kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "Ortakların savunma yardımı, Ukrayna ordusuna hızla ulaşabilecek şekillerde düzenlenmelidir. Zaman kaybetmemeli ve net bir kararlılık mesajı verilmelidir," diyerek acil önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, Zelenskiy, Rus saldırılarının önlenmesi için özverili bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin İsrail Politikasına Tepki
2
Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları 16. Günde Devam Ediyor
3
Vance, 'Çocuksuz Kadın' Açıklamalarıyla İlgili Durdu
4
Beypazarı'nda Tefecilik ve Silah Ticareti İle İlgili 10 Tutuklama
5
Batı Trakya Türkleri'nden Atanmış Müftülere Tepki
6
Bartın Irmağı'nda Su Köpürmesi Üzerine İnceleme Başlatıldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi