Ukrayna, Silah Yardımında Hızlanma Talep Ediyor

Ukrayna, Silah Yardımını Hızlandırma Çağrısında Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkedeki güvenliği artırmak amacıyla uluslararası ortaklarına silah yardımında daha hızlı hareket etmeleri yönünde bir çağrı yaptı.

Rus Saldırılarına Karşı Acil Önlem Alınmalı

Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava ve füze saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz hafta içinde, farklı bölgelerde yaklaşık 900 güdümlü bombanın yanı sıra 40’tan fazla füze ve 400’e yakın insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Zelenskiy, "Hiçbir millet bu tür zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda kalmamalıdır." şeklinde konuştu.

Ortakların Gücü ve Hızlı Destek İhtiyacı

Ayrıca, Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve uzun menzilli silah kullanma imkanlarının artırılması için ortak ülkelerin yeterli kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "Ortakların savunma yardımı, Ukrayna ordusuna hızla ulaşabilecek şekillerde düzenlenmelidir. Zaman kaybetmemeli ve net bir kararlılık mesajı verilmelidir," diyerek acil önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, Zelenskiy, Rus saldırılarının önlenmesi için özverili bir çaba sarf ettiklerini belirtti.