Ukrayna ve ABD Arasında Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İmzalandı

Ukrayna ile ABD, Nadir Toprak Elementleri İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde bir mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri anlaşmasıyla ilgili ABD tarafıyla bir zaptın imzalandığını duyurdu.

Sviridenko, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının metnini hazırlama sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtirken, "Bugün ABD ile ortak ekonomik ortaklık anlaşmasına doğru bir adım attık. Ukrayna ve ABD, ekiplerimizin yapıcı ortak çalışmasını ve her iki halkımızın yararına olacak bir anlaşmayı sonuçlandırma niyetini ortaya koyan bir zaptı imzaladı." ifadelerini kullandı.

Üzerinde çalışmaları sürdürülen anlaşmanın, Ukrayna ile ABD arasında önemli yatırımlar, altyapı modernizasyonu ve karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık için fırsatlar yaratacağını vurgulayan Sviridenko, "Ukrayna'nın yeniden inşası için yatırım fonu oluşturmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Sviridenko, "Şimdi sırada anlaşma metninin netleşmesi ve imzalanması var. Sonra parlamentoların onayı." diyerek sözlerini sürdürdü. Sviridenko'nun paylaştığı fotoğraflarda, söz konusu mutabakat zaptının, çevrimiçi olarak Sviridenko ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından imzalandığı görüldü.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmede, gelecek hafta perşembe günü Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanacağını duyurmuştu.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde bir mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri anlaşmasıyla ilgili ABD tarafıyla bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti. Sviridenko'nun paylaştığı fotoğraflarda, söz konusu mutabakat zaptının, çevrim içi olarak Sviridenko ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent (ortada) tarafından imzalandığı görüldü.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde bir mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri anlaşmasıyla ilgili ABD tarafıyla bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti. Sviridenko'nun paylaştığı fotoğraflarda, söz konusu mutabakat zaptının, çevrim içi olarak Sviridenko ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent (ortada) tarafından imzalandığı görüldü.