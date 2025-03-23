Ukrayna ve ABD Arasındaki Kritik Görüşmeler Riyad'da Başladı

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Ukrayna ile ABD'li uzmanlar arasında gerçekleştirilen toplantının başladığını duyurdu.

Bakan Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla gerçekleştirilen bu kritik görüşmelerin önemine vurgu yaptı. Toplantıda, özellikle enerji tesisleri ve altyapıların güvenliği konusundaki önerilerin masaya yatırılacağını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bir dizi karmaşık teknik konu üzerinde çalışıyoruz. Heyetimizdeki yetkililer arasında enerji uzmanlarıyla deniz ve hava unsurlarından askeri temsilciler de yer alıyor."

Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "adil barışın yakınlaştırılması ve güvenliğin sağlanmasına" yönelik kendilerine verdiği talimatı bu görüşmeler sırasında yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti.