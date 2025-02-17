Ukrayna ve BAE Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Ukrayna ve BAE, ekonomik işbirliği anlaşması imzalayarak ticaret ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:48
Ukrayna ve BAE Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Ukrayna ve BAE Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında tarihi bir ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, resmi temaslar için gittiği BAE'nin başkenti Abu Dabi'de, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiğini bildirdi.

Toplantıda Çeşitli Konular Görüşüldü

Zelenskiy, Al Nahyan ile gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde esir takası konusunu görüştüklerini belirtti. BAE'nin bu süreçte arabulucu rolünün önemine dikkat çekerek, "BAE'nin arabuluculuğu birçok hayat kurtardı" ifadesinde bulundu.

Ekonomik İşbirliği Anlaşması Detayları

Zelenskiy, iki ülke arasında yapılan anlaşmanın, Ukrayna'nın neredeyse tüm ürünlerini BAE pazarına erişimini önemli ölçüde serbestleştirdiğini vurguladı. Bu gelişmenin, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırması bekleniyor.

İnsani Yardım Konuları da Ele Alındı

Ayrıca Zelenskiy, eşi Olena Zelenska ile birlikte BAE'de bulunduğunu, insani yardım konularında da önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Böylece, Ukrayna ve BAE, ticaret ve insani konularda yakın işbirliğini pekiştirmiş oldu.

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