Ukrayna ve Rusya 150 Savaş Esirini Karşılıklı Olarak Değiştirdi

Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı olarak 150 savaş esirinin değişimi gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Zelenskiy, bugün için 'iyi bir gün' olduğunu belirterek, Rus esaretinden 150 asker geri getirdiklerini açıkladı. Söz konusu askerler arasında çavuşlar ve subaylar da yer alıyor. Bu askerler, Mariupol ve Zaporijya bölgelerinde esir alınan *Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Taarruz ve Kara Kuvvetleri* personeli ile bir polis memuru bulunuyor. Tüm bu askerlerin ortak noktası, Ukrayna için savaşmalarıdır.

Zelenskiy, bazı askerlerin 2 yılı aşkın süredir esaret altında bulunduğu bilgisini de kamuoyu ile paylaştı.

Diğer yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, görüşmeler sonucunda 150 Ukraynalı askerin Kiev'e teslim edildiğini ve buna karşılık 150 Rus savaş esirinin teslim alındığını bildirdi. Açıklamada, sözü edilen Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu ve onlara psikolojik ile tıbbi yardımın sağlandığı vurgulandı. Ayrıca, serbest bırakılan askerlerin Bakanlığa bağlı sağlık kurumları aracılığıyla tedavi edilmek üzere Rusya'ya getirileceği belirtildi.

Esir değişiminde Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk yaptığı ifade edildi.